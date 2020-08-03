Куала-Лумпур, , 11:37 — REGNUM Правительство Малайзии начало применять правила обязательного ношения защитных масок, начиная с первого августа 2020 года, введя штраф в размере тысячи ринггит ($236), сообщает Antara.

Известно, что в Малайзии ношение маски остается обязательным в общественном транспорте и в местах, заполненных людьми, таких как фермерский рынок, супермаркет, парки отдыха и туристические достопримечательности.

Для детей младше двух лет носить маску не обязательно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Филиппин Родриго Дутерте выступил со странным призывом использовать бензин в качестве дезинфицирующего средства для защитных масок.

Подробнее в материале: Дутерте призвал использовать бензин для дезинфекции защитной маски