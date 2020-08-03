Манила, , 11:10 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил со странным призывом использовать бензин в качестве дезинфицирующего средства для защитных масок, сообщает Sindonews.

«То, что я говорю, правда. Просто зайдите на заправку, а затем нанесите несколько капель на маску, это дезинфицирующее средство», — заявил Родриго Дутерте во время телевизионного выступления.

«Я не шучу. Это правда. Вы думаете, я просто шучу?», — добавил президент.

Однако эксперты на Филиппинах не рекомендуют жителям следовать советам президента и дезинфицировать маски этим способом.

«Вы не можете использовать бензин в качестве дезинфицирующего средства. Это может причинить вред здоровью и вызвать респираторные заболевания», — отметил глава филиппинской медицинской ассоциации Хосе Сантьяго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Филиппин объявил 31 июля 2020 года национальным праздником, в связи с празднованием Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

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