Могадишо, , 11:22 — REGNUM Члены кабинета министров Сомали приняли решение о восстановлении международных пассажирских авиаперевозок и открытии учебных заведений страны. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление министра связи Сомали Мохаммеда Маарейе.

В соответствии с заявлением, школы и высшие учебные заведения страны откроются с 15 августа, а международные авиаперевозки будут возобновлены с 3 августа.

К настоящему моменту в Сомали подтвердили 3212 случаев заражения коронавирусом, 93 из которых — с летальным исходом.

Напомним, что ранее ВОЗ предупреждала, что снятие карантинных мер в странах Африки может привести к новому скачку числа случаев заражения коронавирусом.

Представитель ВОЗ в Африке Матшидисо Моети призвала правительства стран континента помнить, что вирус до сих пор продолжает представлять серьезную опасность для всех стран мира, подчеркнув необходимость проведения тестирований на наличие коронавируса.