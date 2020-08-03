Киев, , 11:00 — REGNUM У олигарха Игоря Коломойского, несмотря на все события последних лет, ничего в голове не поменялось.

Об этом заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов в интервью изданию «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 3 августа.

Филатов заявил, что Коломойский «колеблется с линией партии».

«А его партия — это партия денег. Там, где деньги, там его родина», — отметил мэр.

Также он заявил, что все, к чему «прикоснулись» в Днепропетровске структуры Коломойского, в итоге превращалось в тлен и прах.

«Аэропорт, стадион, футбольный клуб, недостроенная баскетбольная арена, Дом офицеров, который приобрело его окружение, и который сейчас стоит в развалинах и так далее. Я могу назвать больше десяти кейсов, где Игорь Валерьевич и компания прошли по городу и остались одни руины», — заявил Филатов. Кроме того, мэр пожаловался, что Коломойский и его окружение используют «максимальную геббельсовщину» на подконтрольных им медиа-площадках.

«Например, есть улица, а они говорят на своих телеканалах, что эту улицу смыло. Запускают откровенный фейк, что в метро украли 370 млн гривен и дают сообщение СБУ, которое этого никогда не говорило», — сказал Филатов.

Мэр Днепропетровска заявил, что поскольку нынешняя центральная власть «рыхлая», такие люди, как Коломойский, формально оставаясь в тени, «на горизонтальном уровне подруливают целыми кусками власти».

ИА REGNUM напоминает, что Днепропетровская область исторически считается базовым регионом Коломойского. В 2014—2015 гг. олигарх даже был губернатором региона, в результате соответствующего назначения на тот момент президента Украины Петра Порошенко.

В октябре нынешнего года на Украине должны пройти местные выборы.