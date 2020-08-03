Джакарта, , 10:57 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила глубокую обеспокоенность по поводу гибели индонезийских членов экипажа на китайских рыболовных судах, сообщает Sindonews.

Ретно Марсуди подтвердила, что четыре члена экипажа в Индонезии погибли на рыболовных судах под флагом Китая в период с мая по июнь 2020 года.

В МИД Индонезии отметили, что число погибших членов экипажа увеличилось до 12 человек с ноября 2019 года.

«Я выражаю глубокую обеспокоенность правительства Индонезии в связи с различными инцидентами, которые произошли на китайских рыболовных судах. В частности, мы настоятельно призываем правительство Китая провести тщательное расследование», — заявила Ретно Марсуди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Нидерландов в Индонезии Ламберт Гринс и его сотрудники посетят провинцию Центральный Калимантан с рабочим визитом.

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