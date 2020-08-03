Киев, , 10:48 — REGNUM Мэр Тернополя (областной центр в западной Украине) Сергей Надал призвал Киев не останавливать железнодорожное и автобусное сообщение с городом, намекнув на возможные бунты, если его послание будет проигнорировано.

Об этом он заявил в своем обращении сегодня, 3 августа.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 августа на Украине используется принципиально новая схема учета больных коронавирусом, по которой Тернополь оказался в «красной зоне». Компания «Укрзализныця» заявила, что запрещает останавливаться поездам в областном центре, а региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям должна рассмотреть вопрос остановки автобусного сообщения.

Надал отмечает, что решение принято в разгар отпускного сезона, когда многие горожане с маленькими детьми покинули населенный пункт, а теперь не смогут нормально вернуться.

«Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернополян? Ваша задача — обслуживать украинцев, вы — слуги нашего народа. А вы подумали, что вы — хозяева?», — говорится в обращении мэра.

Городской глава подчеркивает, что транспортная блокада однозначно настроит против центральной власти всех тернополян.

«Не гневите людей. Тернополяне не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы, свое право быть хозяином своего государства, а не слугами. Наш город никто не заставит жить ни в какой зоне», — заявил Надал.

Отметим, что сегодня, 3 августа, должна состояться внеочередная сессия Тернопольского городского совета, на которой местные власти могут принять ряд решений, формализующих их несогласие с Киевом.