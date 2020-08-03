Нью-Дели, , 10:45 — REGNUM Командование сухопутных сил Индии в ходе переговоров с военными Китая настаивает на полном и скорейшем отведении войск КНР от линии фактического контроля в Восточном Ладакхе. Об этом 3 августа сообщает Hindustan Times.

«На состоявшейся встрече Индия настаивала на выводе войск НОАК от высокогорного озера Пангонг-Цо, где китайские военнослужащие остались на своих прежних позициях вопреки договоренностям», — пишет газета.

Отмечается, что после отвода войск две страны могут приступить к восстановлению статус-кво в этом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2020 года на линии фактического контроля в Ладакхе между Китаем и Индией началось обострение военного конфликта. Своего пика оно достигло 15 июня, когда в результате инцидента погибли 20 индийских солдат.

Читайте также: СМИ: Индия планирует усилить военную группировку на границе с Китаем