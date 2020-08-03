Джакарта, , 10:39 — REGNUM Посол Нидерландов в Индонезии Ламберт Гринс и его сотрудники посетят провинцию Центральный Калимантан с рабочим визитом, сообщает Antara.

«Посол Нидерландов запланирован на понедельник, 3 августа 2020 года, провести серию рабочих визитов», — ранее заявил исполняющий обязанности начальника Управления связи, информационных технологий и статистики провинции Центральный Калимантан Агус Сисвади.

Во время своего рабочего визита посол Нидерландов Ламберт Гринс намерен наладить дружеские отношения с правительством индонезийской провинции.

Ожидается, что встреча состоится в офисе губернатора Центрального Калимантана. Затем запланировано посещение офиса национального парка Себангау в Палангкарая.

Известно, что с 1798 по 1942 год Индонезия была голландской колонией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо передал свои поздравления главе Турции Реджеп Тайип Эрдогану по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

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