Минск, , 10:31 — REGNUM Предвыборная агитация в рамках избирательной кампании в Белоруссии проходит в неравных условиях. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» в своем отчете, опубликованном 3 августа на официальном сайте.

Отмечается, что белорусские власти препятствуют проведению мероприятий кандидата в президенты Светланы Тихановской. В частности, 30 июля администрация Пинска в Брестской области не согласовала проведение митинга, сообщила представитель штаба Тихановской.

Кроме того, некоторые компании по размещению наружной рекламы отказались устанавливать агитационные билборды. Вместе с тем в поддержку действующего президента Белоруссии задействован административный и пропагандистский административный ресурс.

В отчете также отмечается, что ЦИК Белоруссии ограничил процесс наблюдения за выборами на избирательных участках, что создает условия для манипуляции. Кроме того, продолжается давление на граждан, которые публично высказывают свою позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Бресте прошел митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По словам правозащитника Романа Кисляка, на митинг пришли 18 тыс. человек.

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