Лондон, , 10:28 — REGNUM Разрешение на открытие в Лондоне штаб-квартиры китайской социальной сети TikTok дали власти Великобритании. Об этом 2 августа вечером сообщила газета The Sun.

Также сообщается, что официальное объявлении о данном разрешении будет сделано на нынешней неделе и уточняется, что также есть планы по открытию магазина соцсети TikTok в британской столице.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что китайское приложения для создания и обмена видеороликами TikTok будет запрещено на территории Соединённых Штатов.

Позднее генеральный менеджер китайской соцсети в США Ванесса Паппас заявила, что приложение TikTok не будет прекращать свою работу на территории США.