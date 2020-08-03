Париж, , 10:20 — REGNUM Доступ к средствам из фонда восстановления экономики Евросоюза должен быть ограничен для стран, руководство которых не соблюдает принцип верховенства права, считают власти Франции. Об этом заявил госсекретарь по делам Европы при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон в интервью газете Financial Times, опубликованном 2 августа.

По словам Бона, при сомнениях в приверженности ЕС базовым ценностям возникнут и сомнения в целесообразности существования этого объединения. Основные ценности проекта — это базовые принципы демократии, свободные СМИ и равноправие.

«Европа — это не только рынок, но и культурный и политический проект», — подчеркнул Бон.

Представитель Франции назвал экономические санкции одним из наиболее эффективных инструментов по противодействию нарушениям норм правового государства. Издание отмечает, что инициатива Парижа нашла поддержку в Нидерландах и странах Скандинавии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель назвал соблюдение странами ЕС принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов. Такое произошло впервые.

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