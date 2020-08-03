Мадрид, , 10:02 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп является «безнравственным президентом», так как он сконцентрировался только на том, что поможет ему переизбраться на новый срок. Такое мнение 3 августа высказал экс-помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в интервью испанской газете El Pais.

«Я думаю, что он является безнравственным президентом, который сосредоточился на тех вещах, которые помогают ему быть переизбранным, необязательно опираясь на то, что лучше для США», — заявил Болтон.

Также экс-помощник президента США рассказал, что он много раз объяснял Трампу, что Корейский полуостров разделили в 1945 году, однако действующий американский президент так и не смог этого запомнить.

Кроме этого, он отметил, что в случае с экс-премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ему не удалось вмешаться в разговор и Трамп успел спросить ее о том, действительно ли является ее страна ядерной державой.

«Люди уже в курсе, что он (действующий президент США) мало знает об истории и не заинтересован в ее изучении», — сказал Болтон.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что возвращение дружественных отношений Соединённых Штатов и России возможно, однако Москве следует «воздержаться от агрессии» за рубежом.