Тбилиси, , 09:32 — REGNUM Лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе, покинув блок оппозиционных партий «Сила в единстве», начал действовать в интересах лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Такое заявление 2 августа в эфире телеканала «Мтавари архи» сделал глава исполнительного комитета реформ Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Новая Грузия» и партия «Закон и справедливость», не только вышли из объединения за три месяца до парламентских выборов, но и создали новый оппозиционный блок «Стратегия Строителя». Сам Вашадзе объявил, что намерен добиваться поста премьер-министра Грузии.

«Факт, что он перешел на темную сторону, неправильную сторону <…> Если этот молодой человек больше всего мечтает о том, чтобы играть в игры Иванишвили. то не сыграет ни он, никто-либо другой, поскольку я до конца включен в эту кампанию» — заявил Саакашвили.

Вашадзе откликнулся на это обвинение. Он разметил на своей странице в Facebook коллаж с персонажами из «Звездных войн», подписав: «Мы — та сила, которая победит на темной стороне».

Стоит отметить, что блок «Сила в единстве» был основан партией «Единое национальное движение», созданной Саакашвили в 2001 году.

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