Сиань, Китай, , 09:28 — REGNUM Вице-губернатором и исполняющим обязанности губернатора провинции Шэньси на северо-западе Китая назначен Чжао Идэ, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Назначение было осуществлено в рамках решения постоянного Собрания народных представителей провинции Шэньси 12-го созыва на 20-м заседании законодательного органа провинции.

Согласно решению ЦК Компартии Китая Лю Гуочжун, был отстранен от должности губернатора провинции и назначен секретарем провинциального комитета Компартии Китая по провинции Шэньси.