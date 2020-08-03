Париж, , 09:28 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс отправится в Лилль 3 августа, чтобы увидеть своими лазами применение закона об обязательном ношении защитных масок в открытых общественных местах, передает BFM TV.

В Лилле, где насчитывается 95 муниципалитетов с населением 1,2 млн человек, власти отмечают «тревожное» развитие эпидемии. Уровень заболеваемости почти удвоился за одну неделю, и в настоящее время он составляет 31 случай на 100 000 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманин пообещал отправить дополнительно 60 сотрудников полиции в Лилль во время визита в центральный полицейский участок города.

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