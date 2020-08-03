Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Отставной бригадный генерал Энтони Тата назначен временным помощником заместителя министра обороны США по политическим вопросам, что не требовало утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США. Об этом сообщает американский еженедельник Defence News со ссылкой на представителя Пентагона.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Таты на пост замминистра обороны по политическим делам. Кадровое решение раскритиковали правозащитники и политики, охарактеризовавшие 60-летнего генерала как нетерпимо настроенного к последователям ислама.

Назначение Таты должно было состояться 30 июля в комитете по делам вооруженных сил Сената США, однако председатель комитета Джеймс Инхоф в последний момент отменил слушания. Тату назначили выполняющим обязанности помощника замминистра обороны Джеймса Андерсона. Андерсон также находится в статусе исполняющего обязанности.

Ранее источники Bloomberg утверждали, что у Таты нет шансов на утверждение его кандидатуры в Сенате.