Вашингтон, 3 августа 2020, 09:04 — REGNUM Террорист Джохар Царнаев, который был осуждён за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в США, заслуживает смертной казни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
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Американский лидер подчеркнул, что федеральное правительство страны должно повторно потребовать вынесения высшей меры наказания Царнаеву.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года суд присяжных приговорил выходца из Чечни Джохара Царнаева к смертной казни, признав его виновным в организации взрывов во время Бостонского марафона 2013 года. По официальным данным, в результате взрыва погибли три человека, ранения получили более 200 человек.
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В декабре 2018 года Царнаев обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить ему смертный приговор. 31 июля 2020 года Апелляционный суд США отменил ранее вынесенный приговор. Дело Царнаева передано в нижестоящий окружной суд для проведения повторного нового процесса на стадии вынесения приговора.
Президент США Дональд Трамп назвал решение суда абсурдным.
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