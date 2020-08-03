Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Террорист Джохар Царнаев, который был осуждён за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в США, заслуживает смертной казни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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Американский лидер подчеркнул, что федеральное правительство страны должно повторно потребовать вынесения высшей меры наказания Царнаеву.

«Редко кто заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев, — написал на своей странице в Twitter глава Белого дома. — Федеральное правительство должно вновь добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой части первоначального судебного процесса».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года суд присяжных приговорил выходца из Чечни Джохара Царнаева к смертной казни, признав его виновным в организации взрывов во время Бостонского марафона 2013 года. По официальным данным, в результате взрыва погибли три человека, ранения получили более 200 человек.

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В декабре 2018 года Царнаев обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить ему смертный приговор. 31 июля 2020 года Апелляционный суд США отменил ранее вынесенный приговор. Дело Царнаева передано в нижестоящий окружной суд для проведения повторного нового процесса на стадии вынесения приговора.

Президент США Дональд Трамп назвал решение суда абсурдным.

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