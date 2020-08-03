Париж, 3 августа 2020, 08:57 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин пообещал отправить дополнительно 60 сотрудников полиции в Лилль во время визита в центральный полицейский участок города, сообщает Le Figaro.
«В столичном регионе Лилля не хватает примерно пятидесяти сотрудников национальной полиции. К концу года мы отправим дополнительно шестьдесят полицейских», — заверил глава МВД Франции.
Жеральд Дарманин также заявил, что «камер видеонаблюдения недостаточно в Лилле», полагая, что дополнительные камеры помогут «бороться с незаконным оборотом наркотиков».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс посетил социальный центр службы скорой медицинской помощи.
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