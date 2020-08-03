Варшава, , 08:54 — REGNUM Американские солдаты в Польше, даже если они совершат преступление, не связанное с исполнением служебных обязанностей, не будут подсудны польскому законодательству, в том числе в таких делах, как грабежи за пределами баз, изнасилования, дорожно-транспортные происшествия под воздействием алкоголя и так далее. Об этом сообщает польский портал Onet.

Последние несколько месяцев были очень горячими для министра национальной обороны Мариуша Блащака, пишет издание. Именно ему премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил вести трудные переговоры по новому соглашению об увеличении американского военного присутствия в Польше. При этом Вашингтон выставил очень жесткие предварительные условия в отношении финансирования и статуса американские военных на польской территории.

«Июньский предвыборный визит президента Анджея Дуды в США, кроме пропагандистского успеха, не принес никаких подробностей», — заявляет портал. Дуда и его американский коллега Дональд Трамп в Вашингтоне должны были подписать новый договор, однако его не смогло к тому времени согласовать польское министерство обороны.

Варшава хотела вернуться к обсуждению после президентских выборов в Польше, однако «американцы решительно настояли на подписании декларации». По данным Onet, «они хотели объявить о выводе своих войск из Германии как можно скорее» и «послали сигнал, что если мы не достигнем договоренностей, американские войска обойдут Польшу и пойдут в Румынию и Турцию».

В пятницу, 31 июля, Дуда созвал внеочередное совещание Бюро национальной безопасности, на котором он и Моравецкий хотели узнать у Блащака о состоянии диалога с Вашингтоном. Однако дела приняли необычный оборот. В тот же день посол США В Польше Джорджетт Мосбахер в своем блоге написала о завершении переговоров по оборонному сотрудничеству. Позже аналогичное сообщение сделал и польский министр обороны. «По нашей информации, этот казус застал врасплох самых важных людей в государстве», — отмечает портал.

Onet ознакомился с закулисьем переговоров и узнал о пунктах, которые не разглашались. Самым сложным из них является статус американских военных в Польше (SOFA). В настоящее время польское правосудие может преследовать и наказывать американских солдат, которые нарушают местное законодательство. За исключением тех случаев, когда иностранный военный совершает преступление в ходе исполнения служебных обязанностей.

«Из полученной нами неофициальной информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, связанными с военными и государственными чиновниками, следует, что если новое соглашение окажется ратифицированным, американские солдаты будут полностью выведены из-под польской юрисдикции, — подчеркивает издание. — Даже если они совершат преступление не во время службы. Речь идет о таких преступлениях, как грабежи за пределами базы, изнасилования, совершение дорожно-транспортных происшествий под воздействием алкоголя и так далее. Правонарушителя задержат американские военные полицейские, увезут на свою базу и отправят обратно в США, где его будут судить».

Польско-американский военный договор вступит в силу после того, как за него проголосует Сейм Польши. Уже этой осенью соглашение обсудят депутаты, входящие в парламентский комитет по национальной обороне.