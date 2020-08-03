Екатеринбург, , 08:59 — REGNUM Самым богатым парламентарием в Законодательном собрании Свердловской области стал вице-спикер Виктор Маслаков («Единая Россия»). Данные опубликованы в официальной декларации.

Депутат заработал в 2019 году 90 млн рублей. Кроме того, у парламентария имеется земельный участок площадью в более чем 3000 кв.м., незавершенный дом, квартира в 288 кв.м. и несколько гаражей.

На втором месте оказался депутат Алексей Кушнарёв (ЕР) с доходом в 73,4 млн рублей, двумя жилыми домами и двумя же земельными участками. Замыкает тройку парламентарий Владимир Смирнов (ЕР), который заработал за год 72,4 млн рублей.

Супруга вице-спикера Михаила Клименко (ЕР) смогла получить за год 89,6 млн рублей. Сам же парламентарий заработал немногим более 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Виктор Маслаков смог получить более 45,2 млн рублей. Таким образом, заработок парламентария в 2019 году практически удвоился.

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