Новосибирск, , 08:42 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил единение всех участников создания Затулинского дисперсного парка в Новосибирске. Это крупнейший в регионе объект 2020 года, реализуемый по национальному проекту «Жильё и городская среда», сообщили ИА REGNUM в новосибирском правительстве.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил единение участников создания Затулинского дисперсного парка Правительство Новосибирской области

Уточняется, что парк станет первым примером рассредоточенного общественного пространства, благоустроенного на территории Новосибирской области. Озелененные территории парка устроены на некотором удалении друг от друга, но объединены общей концепцией. Такого объединяющего парка в Новосибирске ещё не было, а его история — не просто история строительства, это история взаимоотношений людей, отметил Андрей Травников.

Нюансы во время работ продолжают обсуждать с жителями, по их инициативе уже вносили несколько корректировок в готовый проект, сообщил депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Колпаков. В парке будут сохранены не только традиционные площадки — например, для бардовских вечеров, или отдельные зеленые насаждения. Даже дорожки в дисперсном парке прокладывают по уже протоптанным жителями тропинкам. Теперь новосибирцам не придётся менять привычные маршруты во время пеших или велосипедных прогулок.

«В ходе реализации нужно прислушиваться в первую очередь к жителям. Ориентироваться нужно не на формального заказчика, у которого, может быть, много правильных идей, не на подрядчика, даже очень хорошего, а на позицию, на мнение жителей. Помните, как наставлял академик Михаил Алексеевич Лаврентьев: протоптали люди тропу, значит нужно делать дорожку именно тут. Здесь то же самое: люди говорят «так», значит нужно делать так», — подчеркнул губернатор.

На первом этапе будет реконструирована территория за кинотеатром «Рассвет», где располагается «Затулинский городок аттракционов». В 2021 году начнётся второй этап благоустройства.