Париж, , 08:39 — REGNUM Во Франции продажи новых легковых автомобилей выросли почти на 4% в июле 2020 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года, сообщает Le Figaro.

«В июле продажи новых легковых автомобилей выросли на 3,92% по сравнению с июлем 2019 года, хотя в июле 2020 года на один рабочий день было меньше», — говорится в заявлении комитета французских автопроизводителей.

Издание отмечает, что этот результат можно частично объяснить хорошими показателями группы Renault (+33%). И наоборот, группа PSA потеряла 5%. В то время как продажи марки Peugeot выросли чуть более чем на 6%, марки Citroën, DS и Opel упали на 20%, 16% и 12% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, падение продаж на французском авторынке составило почти 50% в мае 2020 года.

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