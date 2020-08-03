Париж, , 08:20 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс посетил социальный центр службы скорой медицинской помощи Парижа вечером 2 августа 2020 года, выразив свою «заботу» о бездомных, особенно пострадавших от коронавируса, сообщает Le Figaro.

«Я приехал не для того, чтобы увидеть вас и поставить галочку, а рассказать вам все о моем восхищении», — заявил Жан-Кастекс по прибытии в город Иври-сюр-Сен, расположенный в пяти километрах от центра Парижа.

Напоминаем, социальный центр службы скорой медицинской помощи Парижа может предоставить 39 000 мест для размещения в отелях и центрах. В нем работают 700 человек. Его бюджет составляет 280 млн евро.