Париж, , 08:04 — REGNUM Министр экологии Франции Барбара Помпили объявила, что запрет на обогреваемые террасы не вступит в силу зимой, сообщает Le Figaro.

Правительство Франции первоначально заявило, что хочет запретить обогреваемые террасы весной 2021.

«Я, очевидно, слышу о трудностях кафе и ресторанов, и поэтому эта мера будет применяться не зимой, а в следующем году. Мы будем проводить консультации и поддерживать их в этом переходном периоде», — заявила министр экологии.

«Терраса, оборудованная пятью жаровнями, выделяет в течение зимы столько же СО₂, сколько автомобиль, который трижды совершает кругосветное путешествие», — отметила Барбара Помпили.

По данным Food Service Vision, две трети кафе, баров и ресторанов имеют террасу. Запрет на отопление может лишить эти заведения «от 5 до 10% годового оборота».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно подсчетам экологических организаций, во Франции насчитывается не менее 12,5 тыс. обогреваемых террас. В некоторых городах страны, таких как Ренн, обогрев террас уже запрещен.

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