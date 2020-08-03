Киев, , 06:46 — REGNUM Тяжёлой «трагической ошибкой» назвала избрание украинцами действующей власти и действующего президента депутат Верховной рады Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 2 августа в эфире телеканала «112 Украина».

Тимошенко дала свою оценку действующему правительству Украины, назвав его «правительство невежд и непрофессионалов». По словам политика, около 70% граждан Украины считают, что стратегия и направление движения страны неправильные.

При этом депутат Верховной рады отметила, что у граждан страны есть шанс исправить «трагическую ошибку», поскольку на Украине в октябре текущего года состоятся региональные выборы. Тимошенко призвала сограждан принять участие в выборах и проголосовать «правильно».

Ранее ИА REGNUM сообщало о критике Юлией Тимошенко, направленной в адрес президента Украины Владимира Зеленского в связи с повышением цен на газ.

Читайте ранее в этом сюжете: Тимошенко раскритиковала Зеленского за странное повышение цены на газ