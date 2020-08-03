Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Соглашение по контролю над ядерными вооружениями надеются заключить с Россией и Китаем Соединённые Штаты. Об этом 3 августа заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в своей статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Советник американского лидера напомнил, что переговоры с Россией по новому договору СНВ-3 (Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) США начали в июне текущего года.

Роберт О'Брайен «США с осторожным оптимизмом относятся к возможности достижения соглашения с Москвой и Китаем насчет норм контроля за вооружениями, целью которых является ограничение всего ядерного вооружения объективным образом», — пишет О'Брайен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о дате и месте переговоров между Россией и США по вопросам нераспространения ядерного оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы дата и место переговоров Москвы и Вашингтона по ядерному оружию