Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Диалог по вопросам противодействия терроризму может состояться в ближайшие месяцы между США и Россией. Об этом 3 августа сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в своей статье, опубликованной в газете The Washington Post.

О'Брайен отметил, что и США и Россия неоднократно подвергались нападениям со стороны экстремистов на своей территории. По этой причине борьба с терроризмом является, по мнению помощника американского лидера, одной из областей потенциального сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.

О'Брайен заявил, что в ближайшие месяцы, вероятнее всего, представители США будут взаимодействовать со своими коллегами в спецслужбах и правоохранительных органах России по вопросам противодействия терроризму.

Ранее ИА REGNUM сообщало о встрече главы МИД России Сергея Лаврова с послом США в РФ Джоном Салливаном, в ходе которой обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, развитие двусторонних отношений и вопросы борьбы с терроризмом.

Читайте ранее в этом сюжете: Американцы оценили встречу Лаврова с послом США в РФ