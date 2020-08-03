Иерусалим, , 03:37 — REGNUM Военные объекты ХАМАС в секторе Газа были атакованы истребителями Израиля в ответ на запуск ракеты по израильской территории. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Армии обороны страны.

Среди поражённых израильской авиацией военных объектов ХАМАС в секторе Газа были названы подземные структуры и завод по производству бетона, предназначавшегося для строительства тоннелей. Армия Израиля возложила на ХАМАС ответственность за все события, происходящие в секторе Газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перехвате ракеты, выпущенной неизвестными по израильской территории из сектора Газа. При перехвате была задействована система ПВО «Железный купол».

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестные из сектора Газа запустили ракету по Израилю