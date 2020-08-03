Иерусалим, , 03:19 — REGNUM Заявлении о предотвращении попытки террористов установить взрывное устройство у границы с Сирией сделала армия Израиля. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба израильского военного ведомства в Twitter.

В заявлении поясняется, что военнослужащими на южных Голанских высотах возле пограничного ограждения между Израилем и Сирией были обнаружены четверо боевиков. Террористы пытались установить самодельное взрывное устройство.

По отряду боевиков одновременно открыли огонь военнослужащие и авиация. Было подтверждено попадание. Израильские военные в результате инцидента не пострадали.

Сирийская сторона до настоящее время не давала никаких комментариев по поводу произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах, прогремевших на израильско-сирийской границе близ забора безопасности.

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