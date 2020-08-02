Киев, , 21:34 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подталкивает людей к массовым беспорядкам, заявил бывший претендент на пост главы республики, экс-руководитель «Парка высоких технологий» Валерий Цепкало.

«Майдан» провоцирует он. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про «майдан», — сказал Цепкало в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что Лукашенко лишает жителей Белоруссии возможности выбрать будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Цепкало, будучи в Москве заявил, что был вынужден спешно выехать из Белоруссии, так как ему стало известно, что готовится его арест, а также имеется угроза изъятия детей из семьи.

Позже он заявил, что его задача заключается в том, чтобы «показать миру», кем «на самом деле» является Лукашенко и «сделать его изгоем для всего мирового сообщества».

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