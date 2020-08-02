Симферополь, , 21:28 — REGNUM В Крым прибыл украинский политик Виктор Медведчук, который является главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом 2 августа сообщил его пресс-секретарь Олег Бабанин РИА Новости.

По его словам, народный депутат, который приехал на полуостров через пункт пропуска «Армянск», проведет там отпуск вместе с семьей.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика нынешнего правительства Украины ведёт страну к «экономической и социальной катастрофе».

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