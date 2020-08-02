Кёльн, Германия, , 20:27 — REGNUM Решение властей Соединенных Штатов вывести свои войска из Германии является расплатой Берлина за многократные попытки подорвать внешнюю политику Вашингтона, заявил профессор политологии Кёльнского университета Томас Егер в своей статье для журнала Focus.

По мнению профессора, на фоне отказа властей ФРГ разорвать отношения с китайском компанией Huawei, повысить оборонные расходы, а также блокировать «Северный поток — 2» и заключить ядерную сделку с Ираном, реакция Вашингтона является вполне естественной.

При этом вывод американских войск из Германии ослабит оборону Евросоюза, которая и без этого не может противостоять внешним угрозам со стороны сильного и решительного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе с территории Германии 11,9 тыс. военнослужащих США. При этом он уточнил, что из них 6,4 тыс. отправятся на родину, а 5,5 тыс. военных будут перебазированы в Бельгию и Италию. В результате на территории Германии должны остаться порядка 25 тыс. военнослужащих США.

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