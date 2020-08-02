Хельсинки, , 19:59 — REGNUM Политик Санна Марин, которая является премьер-министром Финляндии, вышла замуж за спортсмена Маркуса Райкконена (футболист). Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Свадьба премьер-министра Финляндии Www.instagram.com (sannamarin)

Торжественное мероприятие прошло 1 августа в официальной резиденции главы правительства страны в Хельсинки.

«На ней (свадьбе) присутствовали члены семьи и самые близкие друзья супругов, — говорится в сообщении. — Марин и Райкконен вместе уже 16 лет».

Отмечается, что у Марин м Райкконена есть двухлетняя дочь.