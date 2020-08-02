Брест, Белоруссия, , 19:41 — REGNUM Митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской прошёл в Бресте 2 августа. Об этом 2 августа сообщил TUT. BY правозащитник Роман Кисляк.

По его словам, на митинге присутствовали около 18 тысяч человек. Кисляк сослался на данные подсчета, который проводили волонтеры на входах.

Отмечается, что на митинг в Бресте, на котором выступила сама кандидат в президенты, люди приехали из Пинска, Малориты, Кобрина и других городов области.

1 августа Тихановская собрала митинги в Слониме, Гродно и Волковыске.

Как передавало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы, в качестве кандидатов на них зарегистрированы пять человек.

Читайте также: В Белоруссии сообщили о 63 тыс. участников митинга в поддержку Тихановской