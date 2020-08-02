Екатеринбург, , 19:33 — REGNUM В Свердловской области депутат регионального заксобрания Илья Гаффнер заработал за год всего четыре копейки. Об этом говорится в сведениях о доходах и имуществе «народных избранников» за 2019 год.

Четыре копейки Максим Цуканов © ИА REGNUM

Также в данных значатся его трое детей. Однако в прошлом году у них не было доходов. Нет у семьи и имущества в собственности. При этом сам депутат имеет в пользовании квартиру площадью 66,6 кв. метров, а его дети, соответственно, площадью 239,2 кв. метров, 201,7 кв. метров и 80,0 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гаффнер был признан банкротом. Также он широко известен населению своим советом экономить на еде, если не хватает денег. Фраза, произнесённая в начале 2015 года, привела к масштабному скандалу. Тем не менее в 2016 году он снова был избран в заксобрание.