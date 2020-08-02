Екатеринбург, , 18:57 — REGNUM В Екатеринбурге под арест отправлен задержанный 1 августа гражданин, вышедший на пикет в поддержку протестов в Хабаровске. Об этом в соцсетях написал общественный защитник Сергей Зыков.

По его словам, гражданину вменили неповиновение сотрудникам полиции. Ленинский райсуд назначил ему пять суток ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, акция прошла 1 августа в центре Екатеринбурга. Отметим, что защитники задержанного утверждают, что он не оказывал сопротивления полицейским. Как следует из видеозаписи, его от полиции пытались отбить другие сочувствующие протестующим хабаровчанам.

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