Вашингтон, 2 августа 2020, 17:22 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в нарушении правил в сфере рыболовства. Об этом 2 августа сообщается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.
«Китай содержит крупнейший на планете рыболовецкий флот, который постоянно нарушает суверенитет прибрежных государств, занимаясь незаконной рыбной ловлей», — отмечается в заявлении.
Помпео призвал международное сообщество повлиять на КНР с целью принуждения к более эффективному управлению природными ресурсами.
Заявление последовало после того, как власти Эквадора выразили обеспокоенность относительно активизации у своих берегов сотен рыболовецких судов, путешествующих под флагом Китая.