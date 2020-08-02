Сиэтл, США, , 16:19 — REGNUM Городской совет американского города Сиэтла принял решение ликвидировать управление городской полиции и заменить его на управляемый гражданскими «Управление общественной безопасности и предотвращения насилия». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Полицейский автомобиль. Сиэтл Mrkoww or Matthew Zalewski

Напомним, что Сиэтл стал одним из центров протеста в США, вспыхнувшего после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания его полицией.

В Сиэтле при попустительстве местных властей была создана так называемая Автономная зона Кэпитол-Хилл в одноименном районе города, которая просуществовала почти месяц, но за это время город погрузился в анархию. В итоге власти все же смогли ликвидировать эту автономную зону и частично восстановить порядок.

Однако теперь город пошел на ликвидацию полицейского департамента. И хотя полиция будет заменена на схожую структуру, тем не менее это сильный удар по правоохранительной системе в целом.