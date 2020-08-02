София, , 16:16 — REGNUM Участники демонстраций в Болгарии перекрыли шоссе, ведущую в Грецию. Об этом 2 августа сообщает телеканал BTV.

Протест Nathan Keirn

Манифестанты, выступающие с требованием отставки правительства, выходят на улицы страны уже 25-й день подряд. В этот раз ими была заблокировано движение в районе города Благоевград.

Сотрудники правопорядка, экстренно переброшенные в район беспорядков, частично разблокировали автомагистраль, не допустив столкновений.

Напомним, протестующие в Болгарии требуют отставки правительства страны, а также главного прокурора Ивана Гешева. Граждане считают, что власти государства погрязли в коррупции.