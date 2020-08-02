Анкара, , 16:00 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и президентом Индонезии Джоко Видодо. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщили 2 августа в Управлении по связям администрации президента Турции.

В сообщении говорится, что лидеры трех стран обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества, а также подчеркнули решимость укреплять сотрудничество по региональным вопросам.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июля в ходе телефонных переговоров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждалась тема армяно-азербайджанского конфликта.

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