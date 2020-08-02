2 августа 2020 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:57 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Германия больше не продает Турции оружие

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сделал заявление о том, что Берлин прекращает поставки вооружения в Турцию, кроме военной техники и транспортных средств для турецких ВМС. На вопрос о том, почему немецкое правительство не прекращает полностью поставки вооружения Анкаре, которая вмешивается во внутренние процессы Сирии и Ливии, он ответил следующим образом: «Речь не идет о продаже оружия. Германия впредь не будет поставлять оружие в Турцию. Мы ответили отказом на многочисленные запросы со стороны официальной Анкары. Отныне наша сторона поставляет только продукцию для военно-морских сил». Было упомянуто, что Турция является союзницей Германии по НАТО и турецкое правительство взяло на себя обязательство по защите интересов данного альянса. В ответ на это Маас отметил следующее: «Для нас неприемлемо то, что Турция сделала во время войны в Сирии».

Туризм в плачевной ситуации

Как передает телеканал Fox TV, Институт статистики Турции (TÜİK) обнародует статистические данные касательно туристического сектора. Согласно календарю публикации сведений национальной базы данных Турции объявление «Сводки статистических данных туристического сектора за 2-й квартал — апрель — июнь 2020 года» планировалось на 29 июля. Институтом статистики было отмечено, что на этот раз не получилось произвести сбор анкетных данных на пограничных пунктах с целью определения уровня доходов и расходов от туризма, профилей туристов и качества туристических услуг. Напомним, что туризм является одним из самых главных секторов, который обеспечивал финансирование дефицита бюджета Турции. В этом году в связи с пандемией коронавируса по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года в апреле количество иностранных туристов сократилось на 99%, в мае — на 99% и в июне — на 96%.

Иностранные инвесторы покидают страну

Согласно сообщению турецкой редакции DW, несмотря на предпринятые правительством Турции меры по стимулированию и поддержке экономики, иностранные инвесторы всё больше и больше теряют интерес к турецкой экономике. За последние 5 лет объем прямых инвестиций снизился на 54%, а с началом пандемии коронавируса рекордно снизился и интерес к государственным ценным бумагам Турции. На турецкой фондовой бирже в Стамбуле впервые за последние 16 лет наблюдается снижение иностранного участия более чем на 50%. По мнению экономистов, самой главной причиной выхода инвесторов из турецкого рынка является отсутствие безопасности. Инвесторы жалуются на непредсказуемость в турецкой политике и отсутствие независимой судебной системы в стране.

Продолжаются поставки оборудования на «Аккую»

Как передает турецкая редакция Sputnik, завершилось частичное производство конденсаторов, которые будут монтироваться в паровые турбины первой в Турции АЭС «Аккую». Детали общим весом 17.5 тонн уже отправлены в Турцию. В заявлении АО «Атомэнергомаш» говорится, что работы на станции ведутся в ускоренном темпе.

Что застанет врасплох Партию справедливости и развития?

Как передает портал TR724, аргентинская газета Infobae опубликовала статью о гражданине Турции Серкане Куртулуше. Он обвиняется в «организации вооруженной преступной группировки» и разыскивается Интерполом. В связи с этим Куртулуш просит убежища в Аргентине. Он сделал шокирующие заявление, которое было опубликовано в упомянутой газете. В статье приводятся следующие его слова: «Политики из правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) собирались организовать убийство американского пастора Брансона и свалить вину за это на «джемаат» [т.е. движение Гюлена]. Один из агентов, который также являлся моим другом, попытался убить его, но не справился…» Недавно в Аргентине сотрудниками Интерпола были задержаны лидеры преступной группировки, которая занималась в Турции похищением лиц, приближенных к движению [Гюлена] под названием «Хизмет», шантажировали и вымогали у них денежные средства по сговору с бандой полицейских. Данные лица были арестованы в связи с другими преступлениями. Но после того, как лидеры преступной группировки были задержаны в Аргентине, Куртулуш и дал интервью журналисту Infobae Федерико Фахсбендеру, где рассказал, что все заказы исходили от Партии справедливости и развития.

В парламенте Турции принят законопроект о цензуре

Согласно газете Sözcü, турецкий парламент принят законопроект о регулировании социальных сетей в Турции, подготовленный Партией справедливости и развития и воспринятый оппозицией как «введение цензуры». Законопроект был голосам депутатов от ПСР и ее союзника по коалиции, Партии националистического движения (ПНД). В «Закон об организации публикаций в интернет-пространстве и борьбе с преступлениями, совершаемыми посредством этих публикаций» вводится новое понятие — «провайдер социальных сетей». Иностранные провайдеры социальных сетей, которые ежедневно посещают более миллиона пользователей, должны назначить по крайней мере одного человека в качестве своего представителя в Турции. Сетевые провайдеры, которые не сделают этого, будут штрафоваться, согласно поэтапному алгоритму.

Эмбарго на турецкий текстиль

Как передает портал Ahval News, вслед за введением эмбарго на турецкие товары в Саудовской Аравии аналогичный шаг на этот раз был сделан со стороны Марокко. Там введены высокие налоговые ставки на импорт текстильной продукции из Турции. Ставка таможенных пошлин на изделия определена на уровне 36%.

Евросоюз не откроет границы для Турции

Согласно сообщению турецкой редакции Euronews, Евросоюз обнародовал список стран, с которыми будет возобновлено международное сообщение. Этот список обновляется каждые две недели в связи с постепенным открытием границ по причине распространения пандемии коронавируса. И на этот раз двери ЕС для Турции всё ещё остаются закрытыми. В случае растущего числа случаев заражения коронавирусом может быть введен повторный запрет въезда из стран, с которыми ранее границы открывали. Это коснулось Турции. Кроме того, министерство иностранных дел Германии напомнило о предупреждениях относительно запрета поездок в 130 стран до 31 августа. Ожидания представителей турецкого туристического сектора о том, что Берлин снимет ограничения, вновь не оправдались.

Между Германией и Турцией растет напряжение

Как передает портал Ahval News, Германия приняла решение направить войска в Ливию чтобы проверить, нарушается ли запрет ООН на поставку оружия в эту страну. Предполагается, что подобный шаг может затронуть Россию, Египет, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Именно эти страны обвиняются в нарушении эмбарго. ЕС проводит средиземноморскую операцию ИРИНИ для предотвращения поставок оружия в Ливию. В дальнейшем напряженность между Турцией и Германией может возрасти ещё сильнее, особенно касательно ситуации в Ливии. Слова Мааса во время визита в Афины о том, что Турция «является провокатором событий в Восточном Средиземноморье», также подтверждают это. Складывается впечатление, что Берлин, похоже, займет более четкую позицию, встав рядом с Францией против присутствия Турции в Восточном Средиземноморье.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Глава правительства Аджарии (автономная республика в составе Грузии) Торнике Рижвадзе сделал заявление о том, что руководство республики и Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом разрешил своим гражданам поехать в Турцию на сезонные работы.

В Турции всё ещё сохраняется сложная обстановка с коронавирусом. Ярким примером этого стала смерть гражданина Шереф Йылдыз, обратившегося в медучреждения в тяжелом состоянии. Он погиб потому, что не был принят ни в одну больницу в пяти турецких городах по причине «отсутствия свободных мест».

Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила о новых правилах, установленных для российских туристов при въезде в Турцию. Согласно заявлению, туристы не обязаны иметь документы, подтверждающие отсутствие у них коронавируса. Пассажирам будет предложено заполнить форму, в которой они предоставят информацию о своих личных данных, номере места в самолете, адресе и состоянии здоровья только во время полета.

Ассоциация адвокатов Анкары подала жалобу с требованием возбуждения уголовного дела касательно обложки турецкого журнала Gerçek Hayat («Реальная жизнь»), принадлежащего компании Albayrak Media Group («Албайрак Медиа Групп»). На обложке данного журнала, по мнению заявителей, звучит призыв «объединения для восстановления халифата». В заявлении адвокатов также приведено напоминание о том, что Республика Турция является демократическим, светским, социально ориентированным правовым государством.

Государственные служащие в Турции отныне обязаны использовать при служебной переписке и коммуникации местные программы обмена сообщениями вместо иностранных программ, как WhatsApp и Telegram.