Киев, , 15:49 — REGNUM Новый глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, первый украинский президент Леонид Кравчук не до конца понимает суть особого статуса Донбасса, прописанного в минских соглашениях. Он заявил об этом 2 августа в эфире телеканала «Украина-24».

Леонид Кравчук В.С.Білецький

По словам Кравчука, в Донбассе намереваются сделать данную территорию не только с особым статусом управления, а с признаками государственности.

«То есть, они берут очень высоко», — отметил новый глава украинской делегации в контактной группе, указав, что при этом Россия говорит об особом статусе, записанном в минских соглашениях.

«Но там записали так, что мы сами не знаем, что это такое», — подчеркнул Кравчук.

Также он заявил, что в самом начале конфликта на востоке Украины делал обращение к лидерам ДНР и ЛНР, в котором предлагал дать формулировку особого статуса Донбасса, однако так и не получил на это ответа.

«Или это особый статус, или это что-то такое, где есть признаки государственности, или это автономия. Напишите, на какие шаги вы могли бы пойти, чтобы был компромисс, чтобы можно было договариваться», — указал первый украинский президент.

Кроме этого, Кравчук предположил, что в случае с Донбассом нужно говорить об «особой системе управления», кардинально отличающейся от существующей в других украинских регионах, и предложил вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР в формате прямых переговоров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в ДонбассеЛеонид Кравчукзаявил, что никогда не подпишет тот документ, который «навредит» Украине.