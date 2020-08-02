2 августа 2020 | Время чтения 3 мин

В последнее время Иран стали сотрясать взрывы. По всем признакам, речь можно вести о преднамеренных актах. Насыщенность событий последних дней говорит о том, что «спавшее» до недавнего времени подполье активировано, и только благодаря невероятным усилиям иранских правоохранительных органов ситуацию удается удерживать под контролем.

Станислав Тарасов, , 15:09 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что иранским спецслужбам удалось предотвратить нападение на российскую дипмиссию в городе Решта, это первоначально воспринималось как сенсация. Указывалось, что такую акцию готовила «антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана»), выступающая за реставрацию монархического строя в Иране. Но когда посольство России в Иране опровергло эту информацию и отказалось комментировать ситуацию, квалифицируя сообщение о готовящемся нападении как «непроверенные слухи», сразу возник вопрос: в чем дело? Чуть позже выяснилось, что ранее сделанные заявления были основаны на показаниях некоего задержанного Джамшида Шармахда, который назвал себя лидером «Тондар».

Он рассказал, что его организация готовила теракт и на международной книжной ярмарке в Тегеране, используя химическое и биологическое оружие. Если бы иранские власти выстроили бы свое сообщение в несколько иной последовательности, начав с этого, то вряд ли они достигли серьезного эффекта. А вот то, что раскручивание истории началось с указания на подготовку теракта против российского консульства в Реште, сразу привлекло повышенное внимание к группировке «Тондар». Ее почему-то изображают в качестве чуть ли не главной дестабилизирующей силой в Иране сейчас, хотя говорили о «мятежниках» еще в 2008 году, когда в Ширазе была взорвана одна из мечетей, при этом более 10 человек погибли и около 200 были ранены. В 2010 году Тегеран освободил гражданина США иранского происхождения Резу Тагави, который находился под стражей больше двух лет по подозрению в связях с организацией «Тондар».

Но эту структуру почти не упоминают персоязычные сообщества в «Телеграмме», той социальной сети, где обычно присутствуют самые различные иранские оппозиционные организации за пределами Ирана: курдские сепаратисты, арабские националисты Хузестана, исламо-марксисты из Организации моджахедов иранского народа, монархисты, суннитские экстремисты, в том числе сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), секуляристы, радикальные шиитские группировки, выступающих против принципа вилаят аль-факих, на котором зиждется исламский строй Ирана. Отметим, что, кроме «Тондар», здесь нет четких центров, лидеров, не говоря уже о признаках общей организации. В этом главная особенность иранского так называемого подполья. Если же оценивать ситуацию с общих позиций, то Иран рассматривает происходящее как часть гибридной или опосредованной войны Вашингтона против себя, оперируя многочисленными заявлениями президента США Дональда Трампа, руководителей Израиля и некоторых лидеров арабских стран, которые говорят о необходимости «наступления в Иране времени перемен».

Эксперты подсчитали, что из нескольких миллионов твитов с хештегами иранской оппозиции около трети исходили из Саудовской Аравии и ОАЭ, еще около 20% — из стран Европы и только 26% — из самого Ирана. Но последние данные говорят, что в стране есть внутренняя оппозиция. В последнее время Иран стали сотрясать взрывы. 31 июля взрыв прозвучал около северо-западного иранского города Тебриз. Израильский портал Mignews.com утверждает, что он «произошел на военной базе, принадлежащей Корпусу стражей исламской революции в Иране». Ранее сообщалось о серии взрывов и техногенных аварий на заводе центрифуг для обогащения урана в Натанзе и на атомном объекте в Йезде. По всем признакам, речь можно вести о преднамеренных актах. Однако кто действует? Иранское издание Javan указывает не только на США и их союзников, но и констатирует факт «прекрасной осведомленности Белого дома относительно происходящего в Иране».

Насыщенность событий последних дней говорит о том, что «спавшее» до недавнего времени подполье активировано, и только благодаря невероятным усилиям иранских правоохранительных органов ситуацию удается удерживать под контролем. Как пишет один российский иранист, «есть структуры, Корпус стражей исламской революции, Басидж, министерство разведки, министерство обороны и внутренних дел, куда иранским «либералам» попросту не проникнуть из-за высоких требований, предъявляемых к мировоззрению сотрудников». А вот различные внешнеторговые и смешанные (полукоммерческие-полугосударственные) организации, профессура и частично СМИ таких заслонов не имеют, становясь иногда синекурой для прозападного лобби в Иране. Так что борьба в стране продолжается.