Марьян Сидорив, 2 августа 2020, 14:57 — REGNUM 28 июля 2020 года министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы — Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс — объявили о создании новой инициативы регионального сотрудничества, Люблинского треугольника («триангла»), которая будет сосредоточена на культурных, экономических и стратегических интересах трех стран Центральной Европы.
Это не первая общая внешнеполитическая акция в их совместной истории. Они уже сотрудничают в сфере безопасности с созданием литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского (LitPolUkrBrig) в 2014 году в, опять-таки, городе Люблин. Бригада предназначена для выполнения задач, поставленных перед ней ЕС, НАТО и ООН. До настоящего времени бригада активности не проявляла, за исключением участия в 2016 году в дидактических учениях под немного смешным названием «Храбрый оркестр» (Brave Band), и до настоящего времени остается только символом надежд на усиление роли Центральной Европы в ЕС и содействие европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Каковым является, собственно, и Люблинский Триангл. Только новый проект интеллектуальнее — с исторической ретроспективой. В европейских СМИ обратили внимание, что «новый формат направлен на то, чтобы сблизить три страны и повторить их исторические связи, а именно — литовско-польское содружество 17-го века, которое включало большую часть современной Украины в свои границы». Однако именно это и пугает. Потому что именно эти связи, в конце концов, привели к исчезновению средневековых Польши и Литвы и тому периоду, который в истории Украины по праву называется «Руиной».
Начать следует с XIV века, когда давление немецкого Тевтонского военно-монашеского ордена поставило под сомнение само существование и Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Орден был на подъеме, а в Польше, после смерти короля Людовика Великого в 1382 году, королевой стала восьмилетняя, но не по-детски умная, Ядвига. О ней впоследствии говорил историк Ян Длугош: «Все, что она говорила или делала, указывало почтенность серьезного возраста». В том числе — и ее брак. Двенадцати лет она вышла замуж за Великого князя Литовского Ягайла, который ради польской короны перешел в католицизм. Что же, «Париж стоит мессы», как заметил впоследствии французский король Генрих IV Великий. Краков, наверняка, тоже ее стоит.
Брак Ядвиги повлек за собой объединение сил этих двух, доселе скорее враждебных, государств в борьбе с Орденом. И все получилось! Сначала тевтонцы были разгромлены под Грюнвальдом в 1410 году, а потом, спустя более чем столетие войн, вообще превратились в вассальное по отношению к Польше Прусское герцогство (Краковский мир 1525 года).
С 1447 года все короли Польши из династии Ягеллонов были одновременно и Великими князьями Литовскими. Но государства были суверенными, объединенными только персоной монарха (личная уния). Задачи, цели и желания государственных элит были разными, хотя головная боль к концу XVI века была общей. И называлась она крымские татары и московиты. Как Гераи из Крыма «резвились» на территории Польского королевства, например, в 1474 году рассказывал Ян Длугош: «Весь Подольский край, почти на каждом углу, от человека до животного, кровавый и избитый, а вместе с ним большая часть Руси издал мучительный стон, и многие тысячи людей обоих полов были взяты в вечный плен и проданы». Да и последние Рюриковичи из Москвы только в войне 1500−1503 годов забрали у Литовского княжества около четверти его территории. А после сокрушительных поражений Литовского княжества на первом этапе Ливонской войны политическая уния с Польшей стала для княжества вопросом выживания.
Что и произошло… 1 июля 1569 года на Генеральном сейме в Люблине (опять Люблин!!!) была заключена Уния, третья статья которой гласила: «Царство Польское и Великое княжество Литовское уже являются одним неразделимым и неблагоразумным органом, а также неприступной, но единой республикой, которая из двух государств и наций стала одним народом и сплоченным». Так образовалась Речь Посполитая, конфедерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского.
Тактическую задачу Люблинская Уния выполнила: давление татар было ослаблено, а Россия потерпела поражение не только в Ливонии, но и спустя четверть века в эпоху страшного Смутного Времени, во многом инспирированного Речью Посполитой.
Но первыми «исторически пострадали» от Люблинской Унии даже не русские, а те земли, которые ныне составляют государство Украина. Нынешние западноукраинские земли Польское королевство подчинило еще в XIV веке, захватив бывшее Галицкое королевство и преобразовав его в Воеводство Руское (Русинское) и Воеводство Подольское в 1434 году.
До 1569 года значительная часть остальных, ныне украинских земель находилась в составе Великого княжества Литовского, получившего их по «праву меча» после многолетней истории противостояния с татарской Золотой Ордой, где были и блестящие победы (при Синих Водах в 1362 году), и сокрушительные поражения (при Ворскле, 1399 год). В структуре литовского княжества наследие Древней, домонгольской Руси было государствообразующим: язык, законы, письменность, система мер и весов, военные традиции… И трудно порой отделаться от ощущения, что литовское государство «являлось продолжателем и правопреемником древнерусской государственности».
Однако в мае-июне 1569 года, еще до подписания Люблинской Унии, Генеральный сейм передал в состав земель польской Короны литовские воеводства Волынское (с центром в Луцке), Киевское (в Киеве) и Брацлавское (Брацлав в современной Винницкой области). Иными словами, под прямое управление Короны Польской были переданы обширные территории Литовской Руси — современные украинские Подляшье, Волынь, Подолье и Среднее Поднепровье. Считай — все Правобережье Украины, за исключением степной зоны, где по-прежнему хозяйничали татары.
Таким образом, преимущественно православный еще со времен Древней Руси, регион попал под власть католической Польши, что привело к самому жестокому виду противостояния в средние века — к противостоянию этно-религиозному. Поэтому естественным следствием Люблинской Унии для Украины стала серия козацко-крестьянских восстаний рубежа — первой половины XVII века (Косинского, Наливайко, Жмайла, Федоровича, Сулимы, Павлюка-Острянина-Гуни). А результатом — восстание Богдана Хмельницкого и последовавшая за ним «Руина» на украинских землях. С момента Люблинской Унии не прошло и ста лет… Пройдет еще чуть более века, и сама Речь Посполитая будет растерзана тремя имперскими орлами — золотым России и черными — Австрии и Пруссии. Польша и Литва исчезнут как страны.
Ох, зря нынешний «треугольник» назвали «Люблинским»…