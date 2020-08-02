Киев, , 15:05 — REGNUM Первый президент Украины Леонид Кравчук, сменивший Леонида Кучму на должности главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию в Донбассе, заявил, что президент России Владимир Путин «как-то» назвал его «самым большим националистом» на Украине. Об этом Кравчук заявил 1 августа в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на канале «Украина 24».

Леонид Кравчук President.gov.ua

По словам первого президента Украины, по отношению к нему в России существуют разные взгляды.

«Путин как-то назвал меня самым большим националистом в Украине. Говорит, ему задали вопрос: вот, Ющенко (третий президент Украины Виктор Ющенко — ИА REGNUM) пришел (стал президентом в 2005 году — ИА REGNUM), как вы с ним будете работать? А он говорит: если мы работали с таким националистом как Кравчук, то с Ющенко мы обязательно найдем общий язык», — отметил новый представитель Украины в ТКГ.

Кравчук не знает, почему российский лидер дал ему такую оценку. Первый президент Украины отметил, что с уважением относится к украинским националистам, но себя к ним относит лишь в смысле любви к Украине и украинскому народу.

«Если это националист — я действительно националист», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что со сменой главы украинской делегации в ТКГ ничего не изменилось, кроме лица представителя Киева в ТКГ.