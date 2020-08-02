Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Республиканская партия США начала подготовку к своему предвыборному съезду, который впервые должен пройти в закрытом для прессы режиме. Об этом сегодня, 2 августа, пишут американские СМИ.

Согласно сообщению, Республиканская партия США впервые в своей истории хочет провести предвыборный съезд, который запланирован на 21−24 августа в городе Шарлотт (США, Северная Каролина), в закрытом для журналистов режиме.

Организаторы партии пояснили, что съезд планируется закрытым из-за пандемии коронавируса.

«Мы планируем, что все мероприятия в Шарлотте с пятницы, 21 августа, по понедельник, 24 августа, будут закрыты для прессы, принимая во внимание введенные в штате меры в сфере здравоохранения, а также ограниченность мест», — сказано в заявлении Республиканской партии США.