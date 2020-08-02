Москва, , 15:03 — REGNUM Ряд документов, которые потеряют свою силу с 1 января 2021 года и содержали требования по контролю в сфере строительства и ЖКХ, упразднило российское правительство. Об этом 2 августа сообщает правительственная пресс-служба.

«Ряд нормативных актов и отдельных положений, содержащих требования по контролю в сфере строительства и ЖКХ, признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данное постановление было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Всего будет аннулировано более 30 документов, изданных с 2010 по 2020 год», — также уточняется в сообщении.

Кроме того, сообщается, что упраздняется в том числе постановление правительства об утверждении стандарта раскрытия информации управляющими компаниями, согласно которому такие организации «должны публиковать отчеты и общую информацию о многоквартирных домах на официальном сайте, который определяет курирующее федеральное ведомство, а также на сайте регионального правительства или на собственном ресурсе». При этом добавляется, что данный документ фактически утратил свою силу, так как с 2017 года управляющие организации размещают такую информацию на сайте ГИС ЖКХ.

Помимо того, отменены девять приказов Минстроя и в их числе — регулирующие ведение реестра специалистов в области архитектуры и строительства, а также разработку проектной документации на объект капитального строительства. В данных актах либо содержатся устаревшие требования, либо их положения дублируются в действующем российском законодательстве.

При этом отмечается, что ревизия норм законодательства России проводится в рамках механизма «регуляторной гильотины» совместно с представителями экспертного сообщества и бизнеса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что постановление, согласно которому упрощается получение субсидий для оплаты ЖКХ, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.