Приштина, , 14:14 — REGNUM Лидер оппозиции Косово, глава партии «Движение за самоопределение» и бывший премьер-министр Косово Альбин Курти 1 августа обратился к согражданам в связи с Национальным праздником Швейцарии — федеральным праздником в честь образования Швейцарской конфедерации.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик назвал Швейцарию образцом прямой демократии. При этом Курти отметил, что страна является «большим другом Косово», тем более, что она стала второй родиной для 250 тысяч албанцев, большинство из которых эмигрировали из Косово в югославский период — в 60-е и позднее. В годы Косовского конфликта Швейцария давала убежище лицам, бежавшим от ужасов войны, а позже поддерживала независимость Косово.

Албанцы составляют значительную часть швейцарской футбольной команды, вот почему швейцарская футбольная команда является третьей по популярности среди албанцев после косовской и албанской.

Политик заявил, что «настало время, когда Швейцария должна стать для албанцев не землей обетованной для миграции, а моделью развития. Но это невозможно, пока мы не освободимся от коррупционеров, также, как освободились от завоевателей (сербов — ИА REGNUM). Я убежден, что мы справимся, в том числе с помощью дружественных стран, таких, как Швейцария, но и при помоги нашей диаспоры, которая никогда не забывает родину».

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