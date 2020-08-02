Вашингтон, , 13:29 — REGNUM В США четыре человека признались в своем участии в незаконной схеме, с помощью которой бездомным в районе Лос-Анджелеса под названием Skid row предлагались деньги и сигареты в обмен на фальшивые и подделанные подписи на регистрационных формах избирателей и заявлениях на выдачу бюллетеня для голосования. Об этом пишут американские СМИ.

Речь идет о схеме по прямому подкупу избирателей в США и фальсификации голосов. Один из организаторов схемы получил три года тюрьмы и три года нахождения под надзором, второй — условный срок 16 месяцев, а еще двое — к трем годам нахождения под надзором.

Стоит отметить, что еще в феврале 2020 года в рамках данного уголовного дела тюремный срок получил еще один человек.

В этой связи опасения президента США Дональда Трампа относительно фальсификации выборов президента Соединенных Штатов, особнно с помощью голосования по почте, не выглядят беспочвенными. Трамп уже предлагал перенесети выборы на более поздний сроки, однако у него нет полномочий сделать это.