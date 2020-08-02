Донецк, , 13:34 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал назначение Леонида Кравчука на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом глава республики заявил 2 августа, общаясь с воинами-афганцами, сообщает официальный сайт Донецкой Народной Республики.

«Меняются лица и больше ничего другого. Поэтому будь там Кучма, Кравчук, Ющенко — ничего не меняется. Это политика государства и внешних факторов, которые очень серьезно влияют на то, что делается на Украине», — отметил он.

Пушилин также призвал отследить заявления Леонида Кравчука за столь короткий период с момента его недавнего назначения на должность главы украинской делегации в ТКГ, отметив, «то он готов идти на компромиссы, а через день — уже говорит, что не будет ничего выполнять».

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Напомним, одним из последних заявлений Леонида Кравчука было то, что он никогда не подпишет документ, который «навредит» Украине. Глава украинской делегации в ТКГ также изъявил желание привлечь США к переговорному процессу по Донбассу.

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